Gli aerei più menefreghisti del mondo

Negli ultimi anni, sono emerse immagini che evidenziano l’impatto del traffico aereo su aree densamente popolate. Un esempio emblematico è quello di un Boeing in fase di atterraggio a Mumbai, vicino a baraccopoli, che ha suscitato riflessioni sulla responsabilità ambientale e sociale del settore aeronautico. Questi episodi pongono l’attenzione sulla necessità di un equilibrio tra sviluppo e rispetto delle comunità locali.

Ambiente Greenpeace: il 70% di tutte le tratte percorse in jet privato da e verso il Wef possono essere usate facilmente in treno Diversi anni fa, alcuni gruppi ambientalisti diffusero una foto emblematica: a Mumbai, un Boeing in fase di atterraggio quasi sfiorava i tetti in lamiera di una baraccopoli. MALGRADO L'APPARENTE democrazia negli spostamenti dovuta ai prezzi relativamente bassi dei biglietti aerei su brevi, medie e lunghe distanze, l'80-90% degli abitanti del pianeta non è mai salito su un aereo; in compenso subisce da terra l'impatto atmosferico, acustico, climatico di un settore in continua crescita.

