Giugliano consiglio comunale fiume | approvati debiti fuori bilancio Tiene banco questione deposito EAV

Il consiglio comunale di Giugliano si è riunito questa mattina, affrontando 14 punti all’ordine del giorno in una seduta prolungata. Tra le questioni discusse, sono stati approvati diversi debiti fuori bilancio. Al centro del dibattito anche la situazione relativa al deposito EAV, che continua a suscitare attenzione tra i membri dell’assise e i cittadini.

Consiglio comunale fiume quello tenuto questa mattina a Giugliano. Dalle 10 fino al primo pomeriggio l'assise ha affrontato ben 14 punti all'ordine del giorno. Su richiesta della maggioranza, slittano alla fine alcuni punti in programma dando precedenza all'approvazione dei debiti fuori bilancio. Prima della discussione, il consigliere d'opposizione Giovanni Pianese solleva la questione delle bonifiche delle discariche giuglianesi. In un elenco che il commissario Giuseppe Vadalà presenterà al Parlamento di Strasburgo, infatti, non comparirebbe alcun sito di Giugliano. Il sindaco Diego D'Alterio ha replicato che convocherà il commissario in una riunione d'urgenza.

