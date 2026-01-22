Giudice sportivo Un turno di squalifica a Monaco e a Ginestra

Il giudice sportivo ha disposto una gara di squalifica per Monaco e Ginestra, entrambe in Eccellenza. Inoltre, sono stati comminati provvedimenti di un turno di stop per Buonaventura (Osimana), Lucciarini (Fermignanese), Ceccarelli, Santarelli, Paglialunga (Jesina), Urbinati (Montegranaro), Caruso (Osimana) e Passalacqua (Trodica). Questi provvedimenti si applicano alle partite recenti, influenz

I provvedimenti del giudice sportivo. Eccellenza. Due gare: Buonaventura (Osimana). Una gara: Monaco (Chiesanuova); Lucciarini (Fermignanese); Ceccarelli, Santarelli, Paglialunga (Jesina); Urbinati (Montegranaro), Caruso (Osimana), Ginestra (Matelica), Passalacqua (Trodica). Multa. Ammenta da 100 euro al Chiesanuova "In quanto la sua tifoseria, nel secondo tempo, ha rivolto all'assistente dell'arbitro espressioni gravemente irriguardose". Promozione: Due gare: Algarbe (Porto Sant'Elpidio) e Ruani (Borgo Mogliano) "entrambi per condotta gravemente antisportiva nei confronti di un avversario. Dopo il termine della gara".

