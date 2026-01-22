Giovanni Franzoni realizza il miglior tempo a Kitzbuehel

Giovanni Franzoni ha registrato il miglior tempo nella competizione di Kitzbuehel, confermando la sua crescita nel panorama sportivo. L’atleta ha dimostrato precisione e determinazione, ottenendo un risultato importante in una delle gare più prestigiose del circuito. La sua performance sottolinea il suo impegno e le potenzialità per le future competizioni.

È Giovanni Franzoni a realizzare il miglior tempo durante le gare di Kitzbuehel. Ma chi è il campione azzurro e cosa sappiamo sul suo conto? L’azzurro Giovanni Franzoni continua a distinguersi durante la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il campione infatti ha realizzato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, conquistando così il podio. Lo sciatore è riuscito in un’impresa ardua: completare la pista Streif in 1:52.21. Risultato, questo, che lo avvicina al record stabilito nel 1977 dall’austriaco Josef Strobl, che completò la Streif in soli 1:51:58. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Giovanni Franzoni realizza il miglior tempo a Kitzbuehel Quanti soldi guadagna Giovanni Franzoni con la vittoria a Wengen? Montepremi sfizioso. E il jackpot di Kitzbuehel…Il 16 gennaio 2026 segna una tappa importante nella carriera di Giovanni Franzoni, che conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo a Wengen. Giovanni Franzoni devastante anche nella prima prova di discesa a Kitzbuehel, ma che Innerhofer!In vista della discesa libera di sabato a Kitzbühel, la squadra italiana si distingue nelle prove preliminari. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Giovanni Franzoni magico, trionfa in SuperG a Wengen: è la prima vittoria in carriera in Coppa del mondo; NON PUBB Sci alpino, SuperG Kitzbuehel: ........ - Franzoni il più veloce nella prima prova anche sulla 'Streif' di Kitzbuehel; Comunicazione Italiana; Giovanni Franzoni, segnali importanti da Wengen. Dominik Paris stringe i denti. Sci alpino uomini, SuperG Kitzbuhel: è ancora Franzoni il più veloce nelle proveFranzoni il più veloce nella prima prova anche sulla 'Streif' di Kitzbühel I big della velocità tornano sul tracciato della leggendaria ‘Streif’ di Kitzbühel, Austria, considerata la discesa più impeg ... msn.com Incredibile a Wengen: Giovanni Franzoni vince il SuperG. Il 24enne fa sognare lo sci azzurro: tre anni fa si era rotto due tendini sulla stessa pistaFinalmente è arrivata. Tanto bella quanto improvvisa. Giovanni Franzoni ha vinto il SuperG di Wengen, conquistando il suo primo successo in Coppa del Mondo. Sugli storici pendii elvetici, l’ultimo ita ... ilfattoquotidiano.it Franzoni ancora davanti sulla Streif. Ma il tempo conta fino a un certo punto. Anche nella seconda prova cronometrata della discesa di Kitzbühel, Giovanni Franzoni firma il miglior riferimento: 1’52”21. Un dato da leggere oltre il cronometro. L’azzurro attacca s facebook #Sci Dopo la straordinaria vittoria di ieri in SuperG, Giovanni #Franzoni, lo sciatore di Manerba del Garda, oggi si è classificato terzo nella discesa libera di Coppa del mondo di Wengen, dietro lo svizzero Odermatt e l'austriaco Kriechmayr. x.com

