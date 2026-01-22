Giovanni Franzoni realizza il miglior tempo a Kitzbuehel

Giovanni Franzoni ha registrato il miglior tempo nella competizione di Kitzbuehel, confermando la sua crescita nel panorama sportivo. L’atleta ha dimostrato precisione e determinazione, ottenendo un risultato importante in una delle gare più prestigiose del circuito. La sua performance sottolinea il suo impegno e le potenzialità per le future competizioni.

È Giovanni Franzoni a realizzare il miglior tempo durante le gare di Kitzbuehel. Ma chi è il campione azzurro e cosa sappiamo sul suo conto? L’azzurro Giovanni Franzoni continua a distinguersi durante la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il campione infatti ha realizzato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, conquistando così il podio. Lo sciatore è riuscito in un’impresa ardua: completare la pista Streif in 1:52.21. Risultato, questo, che lo avvicina al record stabilito nel 1977 dall’austriaco Josef Strobl, che completò la Streif in soli 1:51:58. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Quanti soldi guadagna Giovanni Franzoni con la vittoria a Wengen? Montepremi sfizioso. E il jackpot di Kitzbuehel…Il 16 gennaio 2026 segna una tappa importante nella carriera di Giovanni Franzoni, che conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo a Wengen.

Giovanni Franzoni devastante anche nella prima prova di discesa a Kitzbuehel, ma che Innerhofer!In vista della discesa libera di sabato a Kitzbühel, la squadra italiana si distingue nelle prove preliminari.

