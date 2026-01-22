giovanissime e molto violente tentano furto nel supermercato minorenni finiscono al beccaria

Due minorenni sono state arrestate al Beccaria dopo aver tentato di commettere un furto in un supermercato. In precedenza, avevano cercato di rubare all’interno del negozio, ma sono state messe in fuga dal personale di sicurezza. L’episodio evidenzia il comportamento aggressivo di giovani coinvolti in atti violenti, portando alla loro temporanea detenzione presso la struttura penitenziaria per minorenni.

Prima hanno tentato un colpo all’interno del supermercato, messe in fuga dal personale della vigilanza. Poi hanno preso di mira una passante all’ingresso dello stesso market, anche in questo caso allontanate dalla reazione della vittima e dall’intervento delle stesse guardie private. E infine hanno opposto resistenza quando sono state rintracciate di carabinieri. Due ragazzine, entrambe minorenni, sono state arrestate per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, portate all’Istituto Beccaria di Milano per la misura precautelare disposta dal sostituto procuratore di turno alla Procura minorile milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

