Giovane stella dello sport dà gloria a Dio dopo la vittoria nel campionato nazionale

Un giovane atleta ha dedicato la sua vittoria nel campionato nazionale a Dio, sottolineando la forza e il sostegno ricevuti lungo il percorso. Con umiltà e gratitudine, ha riconosciuto il ruolo della fede nel suo successo, celebrando un traguardo importante per sé e la sua squadra. Questa testimonianza riflette come valori e dedizione possano accompagnare il cammino verso grandi risultati nello sport.

Un giovane astro nascente dello sport ha ringraziato e reso gloria a Dio dopo un trionfo da protagonista: la prima vittoria nel campionato nazionale per la sua squadra. Nell'omelia pronunciata in occasione del Giubileo dello sport papa Leone XIV ha evocato San Pier Giorgio Frassati, patrono degli sportivi, per ricordare agli atleti che «nessuno nasce campione, così nessuno nasce santo. È l'allenamento quotidiano dell'amore che ci avvicina alla vittoria definitiva». Lo sport, nei suoi elementi formativi, può rivelarsi un «utilissimo strumento per l'elevazione spirituale della persona umana», proseguiva il pontefice.

