Giovane Lazio Pedullà svela | I biancocelesti su di lui hanno la possibilità di anticipare ma le cessioni…

Da calcionews24.com 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo su X, ha aggiornato sul mercato della Lazio, evidenziando come i biancocelesti possano ancora anticipare alcune operazioni. Tuttavia, le cessioni in programma rappresentano un elemento ancora da definire, influenzando le scelte future della società. Il nome di Giovane Lazio rimane tra i più chiacchierati, testimoniando l’interesse e il fermento che caratterizzano questa fase di mercato.

Giovane Lazio, Pedullà svela: «I biancocelesti su di lui hanno la possibilità di anticipare, ma le cessioni.» Mercato Napoli, il Nottingham Forest vuole Olivera: muro azzurro sul prezzo. Le cifre Torino, emergenza totale verso Como: Masina ko dopo la Coppa d’Africa e ansia Simeone! Champions League, italiane verso i playoff: la top 8 è un miraggio! Le proiezioni dopo il 7° turno Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore» Napoli, la rabbia di De Laurentiis: le altre big della Serie A dicono no e il mercato resta bloccato! Marsiglia Liverpool 0-3: che lezione per De Zerbi! I Reds di Slot dominano con esperienza Conferenza stampa Hoeness pre Roma Stoccarda: «Gasperini ha modificato il calcio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

giovane lazio pedull224 svela i biancocelesti su di lui hanno la possibilit224 di anticipare ma le cessioni8230

© Calcionews24.com - Giovane Lazio, Pedullà svela: «I biancocelesti su di lui hanno la possibilità di anticipare, ma le cessioni…»

Leggi anche: Lazio, testa al Bologna: Sarri valuta la possibilità di schierare una sorpresa. Ecco le ultimissime sui biancocelesti

Leggi anche: Calciomercato Lazio, tante cessioni in vista di gennaio. Ecco la situazione attuale dei biancocelesti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Calciomercato Lazio, scambio Belahyane-Giovane: Pedullà svela le cifre richieste; Cessione di Giovane, prosegue la trattativa. La Lazio può aumentare l’offerta; Calciomercato Lazio, scambio Belahyane-Giovane: Pedullà svela le cifre richieste; Lang-Galatasaray, Sportitalia conferma le cifre! Novità per Giovane.

giovane lazio pedullà svelaCalciomercato Lazio, scambio Belahyane-Giovane: Pedullà svela le cifre richiesteAlfredo Pedullà si è espresso sul possibile scambio tra Belahyane e Giovane, rivelando le cifre richieste dall' Hellas Verona ... laziopress.it

giovane lazio pedullà svelaLazio, entro venerdì si definisce la trattativa per GiovaneC'è tanta amarezza nell'ambiente Lazio per quello che è l'attuale momento e per la pesante sconfitta incassata lunedì sera contro il Como allo stadio Olimpico di Roma. L'aria è sicuramente tesa nel qu ... laziopress.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.