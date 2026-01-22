Il Napoli si avvicina a una trattativa importante con il Verona per Giovane. La società partenopea punta a chiudere nelle prossime ore con un’offerta di circa 20 milioni di euro, in modo da rafforzare l’organico e prepararsi al meglio per le prossime gare. La trattativa è in fase avanzata, e l’esito potrebbe essere definito a breve.

Il Napoli vorrebbe chiudere nelle prossime ore per Giovane del Verona, per assicurarsi il prima possibile un nuovo esterno in vista dei prossimi match. Lang partirà stasera per Istanbul, mentre l’infortunio di Neres sembra più grave del previsto. Napoli su Giovane, le cifre. Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito: Il Napoli di Conte prosegue il lavoro per Giovane del Verona. Gli azzurri puntano a chiudere l’operazione già in serata. La trattativa è avanzata e il Napoli sta trovando in questi minuti la formula giusta e superare la Lazio, anch’essa interessata al giocatore. Gli azzurri vogliono chiudere subito visto anche l’infortunio di David Neres, rivelatosi più grave del previsto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giovane, il Napoli punta a chiudere in serata con un’offerta al Verona di 20 milioni

Napoli in pressing su Giovane: offerta da 20 milioni al VeronaIl Napoli ha presentato un'offerta di 20 milioni di euro al Verona per il giovane attaccante Giovane Santana do Nascimento.

Napoli accelera per Giovane: offerta da 20 milioni e sorpasso decisivoIl Napoli intensifica le trattative per Giovane Santana do Nascimento, offrendo 20 milioni di euro e avvicinandosi alla chiusura dell’accordo con l’Hellas Verona.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: ? MERCATO. Il Napoli punta gli occhi su Giovane; Copenaghen - Napoli (1-1) Champions League 2025; MERCATO | Giovane al Napoli: pista concreta, lo scenario; Napoli, mossa improvvisa di Manna | Un altro bomber si avvicina agli azzurri: il suo nome ha sorpreso tutti.

Napoli, affondo per Giovane e sorpasso alla Lazio: Manna punta a chiudere nelle prossime oreNapoli attivissimo sul mercato, con Lorenzo Lucca in partenza con direzione Inghilterra dove firmerà con il Nottingham Forest dopo aver sostenuto. tuttomercatoweb.com

Infortunio Neres più grave, Sky: avanti tutta per Giovane! Il Napoli punta a chiudere in serataIl Napoli, in questi minuti, sta trovando la formula giusta per arrivare a Giovane del Verona e provare a bruciare la concorrenza della Lazio. In casa azzurra quella di oggi è stata ... tuttonapoli.net

#Napoli, in arrivo #Giovane dal #Verona: costi e dettagli della trattativa. Manna punta anche un esterno: i nomi sulla lista x.com

David Neres preoccupa il Napoli, l'infortunio è più serio di quanto inizialmente si pensava. Manna corre ai ripari e vuole chiudere subito per Giovane del Verona. - facebook.com facebook