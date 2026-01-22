Giovane al Napoli arriva la fumata bianca | prestito di 2 milioni più obbligo di riscatto a 20 milioni

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Verona per il trasferimento di Giovane, giovane talento arrivato in prestito con un costo di 2 milioni di euro e obbligo di riscatto a 20 milioni. La trattativa, ormai definita, prevede il trasferimento del giocatore nel club partenopeo, con un contratto fino al 2030. L’operazione si inserisce nel rafforzamento della rosa azzurra in vista della prossima stagione.

E’ praticamente fatta per Giovane del Verona al Napoli. In serata gli azzurri hanno tenuto colloqui con il club veneto, visto che con il giocatore avevano già un accordo per un contratto fino al 2030. Giovane al Napoli, la situazione. Come riportato da Tuttomercatoweb: Il Napoli ha praticamente chiuso la trattativa per l’arrivo di Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona. Sarà un trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni di euro, più bonus per arrivare fino a 20. Un blitz che ha anticipato le avversarie, in particolare la Lazio. Anche Nicolò Schira, su X, conferma la trattativa per il giocatore: 20 milioni, bonus inclusi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Per En Nesyri il Napoli ha offerto al Fenerbahce 5 milioni di prestito più un diritto di riscatto di 20 milioniIl Napoli ha presentato un’offerta al Fenerbahce per Youssef En Nesyri, comprendente un prestito di 5 milioni di euro e un’opzione di riscatto di 20 milioni.

Lucca si allontana dal Benfica, il Napoli vorrebbe cederlo per 30 milioni o darlo in prestito con obbligo di riscattoLorenzo Lucca sembra allontanarsi dal trasferimento al Benfica durante questa sessione di mercato.

