Giovane al Napoli affare fatto Neres rischia due mesi di stop

Il Napoli sta finalizzando l'acquisto di Giovane, giovane attaccante brasiliano che ha mostrato ottime qualità al Verona. Dopo le cessioni di Lang e Lucca, il club si prepara ad accogliere il nuovo innesto, considerato già pronto per il livello di una squadra di vertice. Nel frattempo, Neres rischia circa due mesi di stop a causa di un infortunio, che potrebbe influenzare le strategie di mercato dei partenopei.

Ceduti Lang e Lucca, i partenopei si apprestano ad un nuovo ingresso in rosa. È praticamente tutto fatto per Giovane al Napoli, l'attaccante brasiliano che si è messo particolarmente in luce al Verona in questa prima parte di stagione e considerato già pronto per il salto in una big. Potrebbe esserci spazio, però, per un altro arrivo, visto che l'esterno offensivo, David Neres, starà fermo circa due mesi per un intervento alla caviglia. GIOVANE AL NAPOLI: LE CIFRE DELL'AFFARE I partenopei salutano l'arrivo del nuovo attaccante che si trasferisce dal Verona alla corte del tecnico Antonio Conte. Il 22enne brasiliano è stato acquistato per una cifra completa intorno ai 20 milioni.

