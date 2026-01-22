Giorno della Memoria a Cavriglia passeggiata con gli studenti

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza istituita dall'Onu per ricordare la liberazione di Auschwitz nel 1945. A Cavriglia, studenti e cittadini si riuniscono per una passeggiata educativa, dedicata a riflettere sugli orrori del passato e sull'importanza di mantenere vivo il ricordo. Questa giornata rappresenta un'occasione per promuovere la memoria e la consapevolezza, affinché simili tragedie non si ripetano.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Il 27 gennaio del 1945 il Campo di Concentramento di Auschwitz venne liberato dagli alleati e, per questo motivo, tale data è stata scelta dall'Onu come Giornata Internazionale della Memoria: solo il ricordo, difatti, ci consente di riflettere sugli errori commessi con l'auspicio che facciano da monito per il futuro. Cavriglia, che reca nei cartelli di accesso al suo territorio la frase “Terra di Pace e di Memoria” e che ha pagato un pesante tributo di sangue durante le repressioni nazifasciste del luglio 1944, non poteva certo non prevedere delle iniziative per sottolineare l'importanza ed il valore del ricordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Giorno della Memoria”, a Cavriglia passeggiata con gli studenti Leggi anche: Finanziati i ’viaggi della memoria’ per gli studenti delle superiori Dalla memoria al presente: Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare Argomenti discussi: 27 gennaio, Giorno della Memoria; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026; Giorno della memoria a Reggio Emilia: il 27 gennaio in sinagoga la commemorazione delle vittime della Shoah. Giorno della Memoria a Mercallo: come le leggi raziali spezzarono le vite dei bambiniSabato 7 febbraio l’incontro con le testimonianze di Dario e Aida Foà e l'intervento dello storico Riccardo Papini ... varesenews.it Vergogna 5S a Roma: presentata una mozione anti-Israele poco prima del giorno della memoriaLa deputata del Movimento Federica Festa ha chiesto la sospensione della collaborazione istituzionale tra il comune e il governo israeliano, citando informazioni fornite dalle autorità di Hamas ... msn.com EVENTI DEI PROSSIMI GIORNI GIORNO DELLA MEMORIA: in occasione del giorno della memoria, sono in programma iniziative per non dimenticare ciò che è accaduto, tra celebrazioni commemorative, concerti e incontri. 27 gennaio Info: https://www.visit - facebook.com facebook La tipografia antisemitismo. Più testi che teste. L'autogol Pd. Si avvicina il 27 gennaio: il giorno della memoria, in cui si scoprirà il testo base contro il fenomeno. Di @carusocarmelo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.