Giorni della Merla 2026 | tra leggenda freddo e presagi di primavera

I Giorni della Merla 2026 si avvicinano, fissati per il 29, 30 e 31 gennaio. Questa tradizione popolare, legata alle leggende sul freddo intenso e ai segnali di una futura primavera, rappresenta un momento di riflessione sul cambiamento delle stagioni. In questa introduzione, analizzeremo il significato di questa ricorrenza, i miti ad essa associati e le previsioni meteorologiche previste per questa fase dell’inverno.

Con l’avvicinarsi della fine di gennaio tornano puntuali i Giorni della Merla, che nel 2026 cadranno il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la tradizione popolare italiana, si tratta dei giorni più freddi dell’anno, un passaggio simbolico dell’inverno che da secoli affascina e incuriosisce, tra proverbi, leggende e osservazioni sul clima. Anche a Roma, dove l’inverno è più mite rispetto al Nord Italia, i Giorni della Merla mantengono un valore culturale e meteorologico: non tanto per il gelo estremo, quanto per l’attesa di un cambiamento, di una primavera che sembra ancora lontana ma già si intravede all’orizzonte.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

