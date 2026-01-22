Giornata scrittura a mano neurologo ‘rinunciare impoverisce linguaggio e cervello’

La scrittura a mano rappresenta molto più di una semplice modalità di comunicazione: è un modo di esprimere il pensiero che coinvolge il cervello in modo attivo. Secondo uno studio del neurologo, rinunciare alla scrittura manuale può impoverire le capacità linguistiche e cognitive, evidenziando l’importanza di preservare questa pratica nel nostro percorso quotidiano.

(Adnkronos) – La scrittura a mano non è solo uno strumento di comunicazione, ma una vera e propria "forma di espressione del pensiero". "Rinunciare progressivamente alla scrittura a mano, sostituirla con strumenti digitali, può avere conseguenze a lungo termine sul funzionamento del cervello, fino a favorirne un impoverimento". Lo spiega all'Adnkronos Salute il neurologo Rosario Sorrentino, alla vigilia della Giornata mondiale della scrittura a mano (World Handwriting Day) che si celebra domani, 23 gennaio. L'iniziativa mira a valorizzare l'importanza di questa pratica 'in via di estinzione' nell'era digitale, ricordando come la scrittura manuale stimoli diverse aree cerebrali, migliori memoria e apprendimento e favorisca la concentrazione.

Leggi anche: Il neurologo Sorrentino: "Necessario istituire una giornata nelle scuole dedicata allo studio del cervello"

Scrittura a mano: un incontro di sensibilizzazione su una gestualità in disusoMercoledì 21 gennaio, dalle 10 alle 12, presso l’aula magna del liceo “Da Vinci” di Pescara, si terrà un incontro dedicato alla scrittura a mano.

