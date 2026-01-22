Una depressione in movimento verso est interessa il Regno Unito e si estenderà sul Mediterraneo, portando un peggioramento del tempo in Nord Italia. Da domani, le condizioni atmosferiche si deterioreranno con nuvole e precipitazioni che interesseranno la regione nel corso del fine settimana. È prevista una giornata di transizione prima di un nuovo aumento della variabilità atmosferica.

La depressione sul Regno Unito si sta spostando lentamente verso est e determinerà la formazione di un minimo depressionario anche sul Mediterraneo, responsabile di un nuovo peggioramento del tempo sul nord Italia a partire da domani e che proseguirà nel fine settimana. Ci attendono pertanto alcuni giorni caratterizzati da nubi e precipitazioni generalmente deboli, ma che potranno risultare a carattere nevoso fino a bassa quota su alcune zone del nordovest. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Cambia il tempo: tornano nuvole e pioggia, crollano le temperatureDopo un periodo di bel tempo, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Leggi anche: Il weekend inizia con il sole che scalda, domenica tornano le precipitazioni

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Giornata di transizione, poi tornano nuvole e precipitazioni; Specifiche del progettoDescrizione progetto…; La difesa si impossessa della ripresa: l’Olimpia vince 87-78; Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3.

Giornata mondiale diabete. D’Ambrosio Lettieri (Dit): Affrontare concretamente il problema della transizione verso l’età adulta dei pazienti diabeticiMedicina di famiglia e farmacia del territorio sono fondamentali punti di riferimento del Ssn. E’ importante che si rafforzi la collaborazione necessaria per ottenere risultati concreti attraverso ... quotidianosanita.it

Transizione 5.0: tutto quello che non si deve fareUna toppa è una toppa. E quando se ne mette una sopra un’altra non sono altro che due toppe. È il caso di Transizione 5.0 che nelle mani di Adolfo Urso è diventato un esempio di tutto quello che non ... repubblica.it

Il peggio deve ancora venire: il ciclone mediterraneo Harry minaccia la Sicilia con venti fino a cento chilometri orari e onde di otto metri Oggi è quella che si definisce una «giornata di transizione», e gli effetti veri della profonda depressione che si è formata in facebook