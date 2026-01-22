Giorgia Meloni e il Board of Peace | perché l’Italia non firma ancora per farne parte

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia non aderirà al Board of Peace, l’organizzazione internazionale proposta da Donald Trump per favorire la pace a Gaza. La decisione è stata comunicata durante uno speciale di Porta a Porta, in occasione dei 30 anni della trasmissione. Questa scelta riflette le posizioni del governo italiano e le considerazioni sulla partecipazione a iniziative di tale natura in un contesto di conflitto.

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato ieri sera allo speciale per i 30 anni di Porta a Porta che l'Italia non aderirà al Board of Peace, l'organizzazione internazionale proposta da Donald Trump per riportare la pace a Gaza. La ragione? Problemi di compatibilità con la Costituzione italiana che rendono impossibile, almeno per il momento, la firma. Il cuore della questione riguarda l' articolo 11 della Costituzione, quello che permette all'Italia di partecipare a organizzazioni internazionali e cedere quote di sovranità, ma solo "in condizioni di parità con gli altri Stati". Il Board of Peace, invece, funziona in modo completamente diverso.

