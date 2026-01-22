L'Asd Happy Sport Mivida di Montignoso apre il 2025 con un importante riconoscimento. Durante la cerimonia del Csi a Coverciano, alcune atlete della squadra sono state premiate per i risultati nel campionato nazionale del Centro Sportivo Italiano. Anna Bertacchi, Federica Lochtmans, Alice Pardini e Noemi Rebughini hanno rappresentato con onore la ginnastica ritmica toscana, sottolineando l'impegno e la talento delle giovani atlete della scuola.

Non poteva iniziare nel modo migliore il nuovo anno per l’ Asd Happy Sport Mivida. La scuola di ginnastica ritmica di Montignoso ha avuto l’onore di veder invitate alcune sue atlete alla cerimonia di premiazione degli atleti toscani che sono saliti sul podio nel campionato nazionale del Csi (Centro Sportivo Italiano) che si è tenuto nel 2025 a Lignano Sabbiadoro. Alla partecipata manifestazione tenutasi all’auditorium del centro tecnico di Coverciano erano presenti le atlete apuane Anna Bertacchi, Federica Lochtmans, Alice Pardini e Noemi Rebughini. Bertacchi e Lochtmans ai campionati italiani dello scorso anno sono salite sul terzo gradino del podio nella categoria Super Allieve (anno 2015) esibendosi in coppia con cerchio e palla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica Il Csi consegna gli Oscar ad Anna Bertacchi, Federica Lochtmans, Alice Pardini e Noemi Rebughini. Le atlete del Mivida ’sfilano’ a Coverciano

Le ex atlete di ginnastica ritmica dell'Armonia d'Abruzzo si riuniscono a Chieti: un legame vero immutato nel tempo

