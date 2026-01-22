Ginecologia di Foligno Romizi Mancano personale e primario Proietti | Difficoltà a reperire medici

La ginecologia di Foligno, all’interno della USL Umbria 2, affronta significative criticità legate alla carenza di personale e alla mancanza di un primario. Proietti evidenzia difficoltà nel reperimento di medici specialisti, situazione che può influire sulla qualità e sull’organizzazione dei servizi offerti. Questi problemi evidenziano la necessità di interventi mirati per garantire livelli adeguati di assistenza alle donne della zona.

“Si riscontrano criticità importanti nel reparto di Ostetricia e Ginecologia di Foligno nella USL Umbria 2. Carenza di personale conclamata e l'assenza anche di un primario – il vecchio è andato in pensione nel 2025 – che ancora non è stato sostituito con regolare bando": la denuncia porta la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

