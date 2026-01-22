Giménez quasi non se lo spiega | Al Milan devono vedere qualcosa in me Anche se …

Santiago Giménez, attaccante messicano nato nel 2001, ha condiviso le sue riflessioni sul suo percorso al Milan in un’intervista esclusiva a 'ESPN Mexico'. Il giocatore ha ammesso di non aver ancora pienamente soddisfatto le aspettative del club rossonero, sottolineando la propria convinzione che il Milan continui a vedere in lui un potenziale contributo, anche se i risultati finora non sono stati quelli sperati.

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'ESPN Mexico'. Tra i tanti temi dibattuti, anche il suo difficile momento in rossonero: da quando è arrivato, infatti, nel febbraio 2025, il centravanti classe 2001 non è mai riuscito a replicare quanto fatto vedere in Olanda con la maglia del Feyenoord. LEGGI ANCHE: Milan, che succede a Pulisic? Appannamento evidente. È il momento di tornare a correre >>> Nella sua esperienza con il Milan, finora, Giménez ha totalizzato 30 presenze, segnato 7 gol e fornito 5 assist in tutte le competizioni di disputate a cavallo tra le stagioni 2024-2025 e 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Giménez: “Il Milan ha fiducia in me anche se non ho dimostrato cosa so fare. Modric, grande leader”Santiago Giménez, attaccante del Milan attualmente in recupero dopo un intervento alla caviglia destra, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'ESPN Mexico'.

