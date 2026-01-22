Santiago Giménez, attaccante del Milan attualmente in recupero dopo un intervento alla caviglia destra, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'ESPN Mexico'. Nonostante il periodo di inattività, Giménez ha sottolineato la fiducia che il club ripone in lui, riconoscendo l’importanza di leader come Modric. Il giocatore si trova in fase di riabilitazione e spera di tornare presto in campo per contribuire alla squadra.

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'ESPN Mexico'. Tra i tanti temi dibattuti, anche il suo difficile momento in rossonero: da quando è arrivato, infatti, nel febbraio 2025, il centravanti classe 2001 non è mai riuscito a replicare quanto fatto vedere in Olanda con la maglia del Feyenoord. Giménez ha annunciato che la caviglia operata nel dicembre 2025 è in via di guarigione e che il suo rientro in campo è più vicino. D'altronde, non vede l'ora di regalare soddisfazioni alla squadra per cui ha sempre tifato, sin da piccolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giménez: “Il Milan ha fiducia in me anche se non ho dimostrato cosa so fare. Modric, grande leader”

