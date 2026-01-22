In Giappone, l’accensione di una centrale nucleare è stata temporaneamente sospesa a causa di un malfunzionamento del sistema di sicurezza. Dopo 14 anni di inattività, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha deciso di interrompere le operazioni di riaccensione di uno dei reattori della centrale di Kashiwazaki-Kariwa, in attesa di verifiche e interventi necessari.

Dopo ben quattordici anni di inattività, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha dovuto interrompere le operazioni di riaccensione di uno dei reattori della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, in Giappone. Le autorità, a seguito dell’incidente di Fukushima Daiichi nel 2011, avevano disposto la chiusura dell’intera struttura. L’imminente riapertura aveva suscitato forte malcontento tra la popolazione locale, mostratasi preoccupata e incerta sulla sicurezza. Anomalia nel sistema, TEPCO ferma i lavori alla centrale nucleare. L’interruzione, avvenuta un giorno dopo la riapertura, è stata necessaria a causa di un malfunzionamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giappone, sospesa l’accensione della centrale nucleare: la causa è un malfunzionamento del sistema

Leggi anche: Giappone, via libera alla riattivazione della più grande centrale nucleare del mondo

Il Giappone riattiva la centrale nucleare più grande del mondoIl 21 gennaio, la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande del mondo, è stata riattivata, segnando un passo importante nel settore energetico giapponese.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Giappone, sospesa l’accensione della centrale nucleare: la causa è un malfunzionamento del sistemaDopo ben quattordici anni di inattività, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha dovuto ... msn.com

Dopo appena un giorno in Giappone è stata sospesa l’accensione della centrale nucleare più grande del mondo, per via di un malfunzionamentoDopo appena un giorno è stato sospeso il processo di accensione di uno dei sette reattori della centrale nucleare di Kashiwazaki Kariwa, che si trova nel nord del Giappone ed è la più grande al mondo. ilpost.it

Dopo appena un giorno in Giappone è stata sospesa l’accensione della centrale nucleare più grande del mondo, per via di un malfunzionamento x.com

In un mondo che appare caotico e folle come iniziare il nuovo anno nutrendo armonia Per rispondere a questa annosa domanda volgiamo lo sguardo verso il Giappone, dove scopriamo 6 principi-guida per trovare equilibrio in una società sospesa tra i - facebook.com facebook