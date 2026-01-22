Giappone la più grande centrale nucleare del mondo è di nuovo ferma

La centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande del mondo, ha subito un nuovo fermo del reattore numero 6, interrompendo temporaneamente le sue attività. Questa situazione evidenzia le sfide legate alla riattivazione degli impianti nucleari in Giappone, anche in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza energetica e ambientale. La vicenda sottolinea l’importanza di un’attenta gestione e di politiche energetiche sostenibili.

Non è andato come nei piani il riavvio del reattore numero 6 della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa. Quello giapponese è il più grande impianto nucleare al mondo per capacità installata. È stato sospeso poche ore dopo l'avvio a causa di un allarme legato al sistema di controllo delle barre di regolazione. Lo ha confermato la Tokyo Electric Power Company (Tepco), l'operatore dell'impianto situato nella prefettura di Niigata, a nord-ovest di Tokyo. L'allarme. L'allarme si è attivato alle 00:28 locali, quando era ancora sera in Italia, durante le operazioni di estrazione delle barre, fondamentali per modulare la reazione a catena di fissione nucleare.

