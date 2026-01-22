gianluca gazzoli entra in lega basket come strategic media advisor

Lega Basket Serie A ha comunicato l’ingresso di Gianluca Gazzoli nel ruolo di Strategic Media Advisor. Il professionista, noto anche come podcaster, si occuperà di sviluppare strategie di comunicazione volte a incrementare la visibilità e il valore della pallacanestro italiana nel contesto sportivo e culturale. Questa collaborazione mira a rafforzare l’immagine del campionato e a favorire un maggior coinvolgimento del pubblico.

Lega Basket Serie A ha annunciato l’ingresso di Gianluca Gazzoli nel proprio team operativo con il ruolo di Strategic Media Advisor: il podcaster sarà impegnato nello sviluppo di progetti di comunicazione in grado di rendere la pallacanestro italiana più visibile e rilevante nel panorama sportivo e culturale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LBA (@legabasketa) Chi è Gianluca Gazzoli. Gazzoli è un volto noto del mondo radiofonico e televisivo italiano. Ha iniziato a carriera a Radio Number One, storica emittente nel Nord Italia. Successivamente è passato alla radio nazionale diventando voce di Rai Radio 2. 🔗 Leggi su Lettera43.it

