Gianluca Gazzoli entra in Lega Basket come Strategic Media Advisor
Lega Basket Serie A ha comunicato l’ingresso di Gianluca Gazzoli nel ruolo di Strategic Media Advisor. Il professionista, noto anche come podcaster, si occuperà di sviluppare strategie di comunicazione volte a incrementare la visibilità e il valore della pallacanestro italiana nel contesto sportivo e culturale. Questa collaborazione mira a rafforzare l’immagine del campionato e a favorire un maggior coinvolgimento del pubblico.
Lega Basket Serie A ha annunciato l’ingresso di Gianluca Gazzoli nel proprio team operativo con il ruolo di Strategic Media Advisor: il podcaster sarà impegnato nello sviluppo di progetti di comunicazione in grado di rendere la pallacanestro italiana più visibile e rilevante nel panorama sportivo e culturale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LBA (@legabasketa) Chi è Gianluca Gazzoli. Gazzoli è un volto noto del mondo radiofonico e televisivo italiano. Ha iniziato a carriera a Radio Number One, storica emittente nel Nord Italia. Successivamente è passato alla radio nazionale diventando voce di Rai Radio 2. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Gianluca Gazzoli entra nello staff della Lega BasketGianluca Gazzoli si unisce allo staff della Lega Basket come Strategic Media Advisor.
Leggi anche: Sara Bolla, chi è la moglie di Gianluca Gazzoli
Argomenti discussi: Una promessa tra sorelle e la nascita della Fondazione Rava: il racconto da Gianluca Gazzoli; Chi è Minerva Salute, la dottoressa di TikTok Solange Fugger al podcast di Gazzoli: Mostro la realtà, senza ridicolo; Paolo Sorrentino è diventato nonno: Avrei voluto far conoscere mio nipote ai miei genitori; Lino Banfi al BSMT racconta la fame, la furbizia e l’ultima sfida della sua vita: Novant’anni? Non mi fanno paura.
Gianluca Gazzoli entra in LBA con il ruolo di Strategic Media AdvisorLega Basket annuncia l’ingresso di Gianluca Gazzoli – podcaster, conduttore tv e radio e creator – all’interno del proprio staff, con il ruolo di Strategic Media Advisor. pianetabasket.com
Chi è e quanto guadagna Gianluca Gazzoli, il creatore del BSMTSpeaker, podcaster ma anche conduttore TV e volto da social: ecco chi è e quanto guadagna oggi Gianluca Gazzoli, autore del podcast di successo The BSMT ... msn.com
Gianluca Gazzoli entra in LBA come Strategic Media Advisor legabasket.it/news/137620/gi… #TuttoUnAltroSport x.com
Gianluca Gazzoli. Gianluca Gazzoli · Original audio. facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.