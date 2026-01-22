Gestiva dall’Italia i traffici criminali in Turchia 31enne arrestato a Pisa

Un uomo di 31 anni, sospettato di gestire traffici criminali in Turchia, è stato arrestato a Pisa. Nonostante fosse ricercato dalle autorità turche per gravi reati, avrebbe continuato a coordinare le sue attività dall’Italia. L’arresto si inserisce in un’indagine internazionale volta a contrastare le organizzazioni criminali transnazionali.

Pisa, 22 gennaio 2026 – Avrebbe continuato dall’Italia a coordinare e gestire traffici criminali nel suo Paese d’origine, nonostante fosse ricercato dalle autorità turche per gravi reati. È per questo che nei giorni scorsi un cittadino turco di 31 anni è stato arrestato al termine di un’operazione congiunta condotta da polizia di Stato e carabinieri tra le province di Livorno e Pisa. L’uomo è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di crimini, rapina qualificata, danneggiamento della proprietà e altri delitti per i quali il codice penale turco prevede una pena massima fino a 15 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

