gestione del teatro caporali futuro da definire questione aperta

Oggi alle 17, presso il Comune di Panicale, si riunisce la commissione statuto e regolamenti per discutere gli aggiornamenti sulla gestione del Teatro Caporali. La questione rimane aperta e il futuro della struttura è ancora da definire, con decisioni che potranno influenzare il suo ruolo nel territorio. Un incontro importante per chiarire le modalità di gestione e pianificare eventuali interventi futuri.

È convocata per oggi alle 17 in Comune la commissione statuto e regolamenti per discutere gli aggiornamenti sulla gestione del Teatro Caporali di Panicale. La seduta a cui sono invitate le associazioni culturali del territorio, giunge in un momento di particolare delicatezza nel rapporto tra l’amministrazione e le realtà associative, a seguito della scadenza della convenzione che regolava l’uso della struttura. Al centro del dibattito vi è la transizione gestionale che ha recentemente portato allo sgombero dei materiali scenici, dei costumi e delle attrezzature tecniche stoccati all’interno del teatro dalle associazioni coinvolte, in particolare da TéathronMusikè. 🔗 Leggi su Lanazione.it

