germania manifestanti iraniani si accendono una sigaretta usando la foto di khamenei

In Europa, i manifestanti iraniani continuano a esprimere il loro dissenso, con alcune azioni simboliche come l’uso di immagini di Khamenei per accendere sigarette. Questi eventi riflettono la volontà di mantenere viva la protesta contro il regime iraniano tra la comunità in esilio. La mobilitazione si estende in diverse città del Vecchio Continente, evidenziando il coinvolgimento e la solidarietà tra gli iraniani residenti all’estero.

Proseguono le proteste in tutta Europa dei migliaia di iraniani esiliati residenti nel Vecchio Continente. A Berlino, decine di manifestanti, in particolare donne, sono scesi in strada per dimostrare la loro rabbia nei confronti della repressione messa in atto in questo ultimo periodo da parte del governo di Teheran. Come gesto simbolico, diventato ormai virale anche in rete, molti dei manifestanti si sono accesi una sigaretta utilizzando una foto dell’Ayatollah Khamenei. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Renzi si accende una sigaretta con la foto di Khamenei: la protesta davanti all’Ambasciata iraniana a RomaUn’immagine ha attirato l’attenzione a Roma: Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex Presidente del Consiglio, si accende una sigaretta davanti a una foto di Ali Khamenei, bruciata su un foglio.

Renzi si accende una sigaretta accanto alla foto di Khamenei in fiamme, la protesta all’ambasciata dell’Iran a Roma – Il videoDurante una manifestazione presso l’ambasciata iraniana a Roma, Matteo Renzi è stato ripreso mentre si accendeva una sigaretta accanto a un’immagine in fiamme di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran.

