A Genova, dieci antagonisti sono sotto processo per i scontri avvenuti nel 2024, durante un tentativo di identificazione da parte dei carabinieri. Gli imputati, alcuni dei quali arrestati e poi scarcerati, sono accusati di aver partecipato a un episodio di violenza davanti a una struttura occupata. La Procura ha chiesto una condanna a un anno e sei mesi di carcere per i coinvolti, ritenuti responsabili dei disordini.

La Procura ha chiesto la condanna a un anno e sei mesi di carcere per dieci antagonisti accusati dei tafferugli scoppiati davanti all’ex latteria occupata nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2024. I dieci imputati sono accusati di resistenza e lesioni aggravate dal numero delle persone. Per il pm Giuseppe Longo avevano reagito all’identificazione di un uomo dopo un diverbio con i carabinieri, e avrebbero agito in concorso con almeno altre quindici persone rimaste ignote, ricostruzione contestata dalle difese. A tutti fra l’altro il reato di lesioni (spinte, calci e pugni) viene contestato in concorso perché i militari dell’Arma che si sono costituiti parte civile non sono stati in grado di attribuire responsabilità specifiche ai singoli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Genova, picchiarono i carabinieri che volevano identificare un uomo, chiesta condanna per 10 antagonisti

