Gazzetta dello Sport | Tutti contro il Napoli

Il mercato del Napoli rimane congelato, nonostante le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis e il sostegno di gran parte dei club di Serie A. La norma sul nuovo indicatore economico-finanziario, infatti, non subirà modifiche. La situazione evidenzia le tensioni e le difficoltà che coinvolgono il club e il campionato, influenzando le strategie di mercato e il futuro delle squadre italiane.

Il mercato del Napoli resta bloccato. Nonostante lo sfogo di Aurelio De Laurentiis e il voto favorevole della maggioranza dei club di Serie A, la norma sul nuovo indicatore economico-finanziario non verrà modificata. È questo l'esito politico e regolamentare emerso dopo l'assemblea di Lega e il successivo Consiglio Federale straordinario, come ricostruisce Mario Canfora sulla Gazzetta dello Sport. Durante l'assemblea di lunedì, il presidente del Napoli non ha usato mezzi termini, chiedendo a gran voce una revisione della regola che impone agli azzurri di operare sul mercato esclusivamente a saldo zero.

