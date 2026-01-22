Gaza Trump | La guerra sta giungendo al termine 59 Paesi sono impegnati per la pace

Gaza, Trump annuncia il lancio del 'Board of Peace', un nuovo organismo dedicato alla promozione della pace. Con pochi dettagli sul funzionamento e sui risultati attesi, il presidente statunitense sottolinea l'impegno di 59 Paesi nel cercare una soluzione ai conflitti in atto. La notizia evidenzia l'importanza di iniziative internazionali per favorire il dialogo e la stabilità in aree di crisi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaugurato il suo nuovo ‘ Board of Peace ‘ con una manciata di membri fondatori, ma ha offerto pochi dettagli sul suo mandato e su come il comitato funzionerà o potrebbe portare avanti gli sforzi per porre fine ai conflitti globali. Trump ha salutato il consiglio come “qualcosa di davvero, davvero unico per il mondo ”. Intervenendo alla cerimonia per firmare lo statuto del consiglio, Trump ha affermato che potrebbe collaborare con le Nazioni Unite per risolvere le guerre non solo in Medio Oriente, dove la guerra tra Israele e Hamas a Gaza è stata la genesi del concetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Chi sono i membri scelti da Trump per il “Consiglio per la pace” per GazaTrump ha selezionato alcuni membri per il “Consiglio per la pace” destinato a Gaza, in un contesto di crescente attenzione internazionale alla regione.

