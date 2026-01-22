gaza le persone rovistano tra i rifiuti in cerca di qualcosa per scaldarsi

Nella zona di Muwasi, a Khan Younis nella Striscia di Gaza, le persone si raccolgono tra i rifiuti in cerca di materiali come plastica e carta utili a accendere un fuoco. Questa pratica, svolta a mani nude, rappresenta una necessità quotidiana per molte famiglie che affrontano il freddo di gennaio, cercando di sopravvivere in condizioni di grave emergenza umanitaria.

In una discarica nella zona di Muwasi, a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, molti palestinesi si sono riuniti per scavare a mani nude tra i rifiuti, alla ricerca di plastica e carta che li aiutino ad accendere un fuoco per cucinare e riscaldarsi nel freddo pungente di gennaio. Per molti di loro, acquistare legna da ardere è troppo costoso. I gruppi umanitari hanno avvertito della necessità di aprire più valichi di frontiera per consentire l’ingresso a Gaza degli aiuti, compreso il gas. I palestinesi, inoltre, lamentano i prezzi esorbitanti del carburante e la sua scarsità, affermando che viene venduto principalmente sul mercato nero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump: «Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza. Il futuro della Striscia? Creeremo qualcosa dove le persone possano vivere»Il presidente degli Stati Uniti ha confermato di voler volare in Medio Oriente per presenziare alla firma ufficiale dell'accordo di pace «Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, penso sarà una pace ... leggo.it

Anbamed, 19 gennaio 2026 Genocidio a Gaza Sette civili palestinesi sono stati feriti ieri dal fuoco israeliano a Gaza. Tre persone colpite da un drone, a Hay Zeitoun, sono state ricoverate nell’ospedale Al-Ahly; altri tre colpite a Mawassi sono state ricoverate al - facebook.com facebook

Tra le macerie di Gaza milioni di persone ora più che mai hanno bisogno di aiuto. Senza acqua né cibo, ogni minuto che passa è una sfida per la vita. Aiuta chi lotta ogni giorno per sopravvivere oxfamitalia.org/donazione/gaza… #OxfamSiamoNoi #Emerg x.com