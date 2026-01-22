Garlasco succede un anno dopo l’apertura delle indagini | Si tratta di Sempio È svolta

A diciotto anni dal tragico evento del 13 agosto 2007, il caso di Garlasco torna alla ribalta delle cronache giudiziarie. Dopo un anno dall’avvio delle indagini, emergono nuovi sviluppi: si tratta di Sempio. Questa conclusione segna una svolta significativa nel procedimento, offrendo nuovi elementi di riflessione sulla vicenda e ripercorrendo un percorso giudiziario che ha tenuto in apprensione l’opinione pubblica.

Il caso di Garlasco torna a scuotere le aule di giustizia a diciotto anni da quel tragico 13 agosto 2007. È trascorso esattamente un anno da quando la Procura di Pavia ha ufficialmente riaperto il fascicolo sull’omicidio di Chiara Poggi, riportando sotto i riflettori la figura di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. L’uomo, che ha sempre respinto ogni accusa, risulta indagato per omicidio in concorso dal gennaio dello scorso anno, una svolta che ha riacceso le speranze di chi, come Alberto Stasi, continua a proclamarsi innocente nonostante una condanna definitiva a 16 anni ormai prossima alla conclusione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Perché la svolta nelle indagini su Sempio potrà arrivare dalla mappa 3D della villetta di GarlascoA pochi giorni dall’udienza del 18 dicembre sul delitto di Garlasco, l’attenzione è rivolta alle potenzialità della mappa 3D della villetta di Garlasco.

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

Argomenti discussi: Caso Garlasco, consulenti Poggi: l'aggressione iniziata in cucina dove c'è solo il Dna di Stasi; Garlasco, il duello tra gli avvocati di Stasi e dei Poggi. L'aggressione iniziata in cucina, le nuove analisi sul pc di Alberto: cosa sappiamo; Garlasco, la difesa di Stasi sui file pornografici nel pc: La cartella Militare è irrilevante; Delitto Garlasco, l'aggressione iniziata in cucina: la simulazione video dei Poggi nel processo del 2009.

