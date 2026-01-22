Garlasco la procura tira le somme un anno dopo la riapertura dell' inchiesta

A circa un anno dalla riapertura dell'inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la procura ha fatto il punto sulle indagini. Chiara fu uccisa il 13 agosto 2007, e l’indagine coinvolge nuovamente Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Restano da chiarire alcuni aspetti di una vicenda che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie.

È trascorso circa un anno dalla riapertura dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, nella quale è indagato di nuovo Andrea Sempio, amico del fratello della ragazza. Nonostante i tanti anni trascorsi da quel drammatico giorno sono ancora diversi i punti da chiarire. Ma a breve la Procura di Pavia dovrebbe compiere un importante passo. L'ipotesi più probabile è che, dopo il deposito della consulenza di Cristina Cattaneo (la patologa forense che con approfondimenti sulle cause della morte di Chiara potrebbe fornire nuovi elementi alla ricostruzione) si chiuda l'inchiesta in vista di una richiesta di processo per il 37enne.

