Garlasco la genetista Albani smonta la perizia De Stefano del 2014 | Non farei uguale Tutti i limiti e le criticità nel verbale dell’incidente probatorio

A Garlasco, la genetista Albani ha contestato la perizia del 2014 di De Stefano, sottolineando limiti e criticità. Durante l’incidente probatorio, Albani ha evidenziato come, oggi, non rifarebbe la stessa analisi. Questa dichiarazione mette in luce le modalità di elaborazione del rapporto genetico sul Dna di Chiara Poggi, sollevando dubbi sulla validità e l’affidabilità delle conclusioni precedenti.

«Lei oggi farebbe uguale?». «No, non farei uguale». Lo scambio di battute tra l’ avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, e la genetista Denise Albani la dice lunga sulle modalità con cui venne elaborata la perizia firmata dal professor Francesco De Stefano nel 2014, sul Dna estratto dai margini ungueali di Chiara Poggi. Il passaggio è contenuto nel verbale di 65 pagine, visionato da Open, dell’ udienza dell’incidente probatorio, che si è tenuta il 18 dicembre 2025 a Pavia, davanti alla giudice Daniela Garlaschelli, nella quale si sono tirate le somme sull’indagine che vede Sempio accusato dell’omicidio della giovane di Garlasco.🔗 Leggi su Open.online

Garlasco, i dubbi di Denise Albani sulla perizia del dna sulle unghie di Chiara: "Non farei come De Stefano"Denise Albani, perito, esprime perplessità sulla perizia del DNA trovata sotto le unghie di Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco e incidente probatorio: la perizia Albani al microscopio, strategia e certezze dell’avvocato di Andrea SempioNel caso di Garlasco, l’incidente probatorio e la perizia genetica di Denise Albani rivestono un ruolo fondamentale.

