Gare sottotono ed esultanze misteriose | ecco cosa sta succedendo a Bellingham
Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha segnato il gol del 6-1 contro il Monaco, segnando una vittoria importante. Tuttavia, il suo avvio di stagione non è stato all’altezza delle aspettative, e sarà necessario un cambio di passo per confermare le potenzialità. Tra gare sottotono e segnali di riscatto, il percorso del giocatore e della squadra continua a suscitare attenzione e analisi.
Il cambiamento di Bellingham
«Baturina, in queste ultime gare, ha infatti dimostrato di saper essere un calciatore fondamentale per il Como e di saper giocare non soltanto alle spalle della punta, ma anche come esterno d'attacco e da falso nove. » Dopo un inizio complicato, Martin Baturin facebook
