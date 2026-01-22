Gare sottotono ed esultanze misteriose | ecco cosa sta succedendo a Bellingham

Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha segnato il gol del 6-1 contro il Monaco, segnando una vittoria importante. Tuttavia, il suo avvio di stagione non è stato all’altezza delle aspettative, e sarà necessario un cambio di passo per confermare le potenzialità. Tra gare sottotono e segnali di riscatto, il percorso del giocatore e della squadra continua a suscitare attenzione e analisi.

