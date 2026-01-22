Il 20 gennaio 2026, a Salerno, due cittadini stranieri sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di fermare i soggetti coinvolti, garantendo la sicurezza della comunità locale. Di seguito vengono fornite le principali informazioni sull’operazione e sui dettagli dell’accaduto.

Nella giornata di ieri, 20 gennaio 2026, la Polizia di Stato – con personale dell'U.P.G.S.P. della Questura di Salerno – ha tratto in arresto due individui ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio commerciale cittadino. Nel dettaglio, nel pomeriggio, la Sala Operativa riceveva tramite il numero unico di emergenza 112 una segnalazione relativa alla presenza di due soggetti sospetti all'interno del negozio "Scarpe e Scarpe" sito in via S. Leonardo n. 49, verosimilmente intenti ad asportare merce. Le Volanti, immediatamente inviate sul posto, accertavano che i due individui avevano già oltrepassato le barriere anti-taccheggio, le quali si attivavano al loro passaggio.

© Anteprima24.it - Furto aggravato in concorso: due stranieri arrestati a Salerno

