Furti a raffica rapine e ricettazione | in carcere il malvivente seriale

Un sospettato coinvolto in una serie di furti, rapine e attività di ricettazione è stato recentemente arrestato. La Polizia di Stato aveva monitorato da tempo i suoi movimenti, riuscendo a intervenire e mettere fine alla sua attività criminale. L'operazione si inserisce negli sforzi delle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità seriale sul territorio.

Furti e rapine a raffica. Un malvivente seriale che da tempo era sotto la lente d'ingrandimento della Polizia di Stato. Il 17 gennaio per un uomo di 34 anni italiano, noto alle forze dell'ordine, è arrivato il momento di pagare il conto con la giustizia. Su di lui pendeva un'ordinanza di custodia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Furti, rapine, ricettazione. Decine di episodi tra marzo e agosto, arrestato 44enne a Bergamo

Leggi anche: Furti a raffica nelle auto in sosta a Salerno, arrestata la ladra seriale che colpiva solo di notte

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: I negozianti preparano un esposto: Furti a raffica, rapine, aggressioni. In centro dilaga la microcriminalità; Raffica di furti, rapine e violenze a Piombino: due arresti - Chi sono; Roma, raffica di furti e rapine: 10 arresti della Polizia di Stato dal centro al litorale; Furti a raffica: arrestato il ladro latitante. Ha 72 anni.

Furti a raffica, rapine e ricettazione: in carcere il malvivente serialeIl 17 gennaio la Polizia di Stato della Questura di Padova ha intercettato in via Tiepolo un uomo italiano di 34 anni, riconosciuto come l'autore di almeno 15 reati contro il patrimonio. E' stato asso ... padovaoggi.it

Da Ladispoli all’Eur, colpi in serie: 10 arresti tra furti e rapineSul fronte delle rapine, al Quarticciolo, un cittadino tunisino di 22 anni è stato arrestato per rapina aggravata in concorso. Insieme a complici rimasti ignoti, aveva minacciato due giovani con ... ilfaroonline.it

Roma, raffica di furti e rapine: 10 arresti della Polizia di Stato dal centro al litorale Roma, dieci arresti della Polizia di Stato per furti e rapine tra centro storico, quartieri periferici ed Eur fino al litorale di Ladispoli. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #spo - facebook.com facebook