Furgone tampona un tir carico di carta poi le fiamme altissime | due morti

Nella mattinata del 22 gennaio, sull’autostrada A22 nel comune di Brentino Belluno, si è verificato un grave incidente tra un furgone e un tir carico di carta. L’impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni, che ha causato due decessi. La scena si è rapidamente trasformata in un fronte di fiamme alte, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle autorità per la gestione dell’emergenza.

L'autostrada A22, nel tratto di Brentino Belluno (Verona), si è trasformata in un inferno di fuoco oggi 22 gennaio. C'è stato un tamponamento tra un furgone e un tir che trasportava carta, poi è divampato un incendio. L'uomo che era al volante del furgone e la donna che sedeva al suo fianco sono morti.

