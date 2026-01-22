Furgone tampona tir in A22 | due persone morte tra le fiamme

Nella notte sulla A22 a Brentino Belluno si è verificato un grave incidente tra un furgone e un tir, con conseguenze tragiche. Due persone hanno perso la vita a causa delle fiamme. La collisione ha causato disagi e blocchi sulla tratta autostradale, rendendo necessarie le operazioni di soccorso e ricostruzione dell’accaduto.

Il più grave si è verificato poco prima delle 4 di giovedì 22 gennaio 2026, al chilometro 188 in direzione sud, nel territorio di Brentino Belluno. Un furgone con due persone a bordo ha tamponato un autoarticolato fermo in una piazzola di sosta, prendendo immediatamente fuoco. Le fiamme, alimentate anche dal carico di rotoli di carta del camion, hanno avvolto in pochi istanti entrambi i mezzi.

