Fuori Israele dalle Olimpiadi flash mob pro Pal in campo San Samuele

Un gruppo di attivisti pro Palestina ha organizzato un flash mob in campo San Samuele a Venezia, durante il passaggio della fiamma olimpica in Canal Grande. L'iniziativa mira a richiamare l’attenzione sulla posizione dei partecipanti e a promuovere una discussione più ampia sulla presenza di Israele alle Olimpiadi. L’evento si è svolto poco dopo le 18, in concomitanza con il passaggio della fiaccola.

