Fuori Israele dalle Olimpiadi flash mob pro Pal in campo San Samuele

Un gruppo di attivisti pro Palestina ha organizzato un flash mob in campo San Samuele a Venezia, durante il passaggio della fiamma olimpica in Canal Grande. L'iniziativa mira a richiamare l’attenzione sulla posizione dei partecipanti e a promuovere una discussione più ampia sulla presenza di Israele alle Olimpiadi. L’evento si è svolto poco dopo le 18, in concomitanza con il passaggio della fiaccola.

Argomenti discussi: BRESCIA: SABATO 17 GENNAIO ISRAELE GENOCIDA FUORI DALLE OLIMPIADI; Fuori Israele dalle Olimpiadi, la protesta durante il passaggio della fiaccola; Fuori Israele dalle Olimpiadi mobilitazione a Piacenza; Tensione a Torino per l'arrivo del tedoforo di Milano-Cortina, protesta contro Israele: Fuori dalle Olimpiadi – Video. Fuori Israele dalle Olimpiadi: venerdì mobilitazione lungo percorso della fiaccola olimpicaUna protesta annunciata con toni netti e un messaggio che vuole essere immediato, leggibile, impossibile da ignorare: Fuori Israele dalle Olimpiadi. È lo slogan che campeggia al centro delle locandi ... triestecafe.it Fuori i sionisti dalle olimpiadi, annunciata la protesta al passaggio della fiammaL'invito a contestare la presenza sionista con bandiere palestinesi e striscioni, esponendoli nell'ultimo tratto piazza Unità. Appuntamento il 23 gennaio a partire dalle 17 ... triesteprima.it Trieste. Fuori Israele dalle Olimpiadi. Venerdi 23 gennaio in piazza Ci troviamo alle ore 17.00 in piazza Libertà per disporci lungo il percorso della fiaccola olimpica con bandiere palestinesi e striscioni. Un'intera generazione di talenti sportivi è stata cancellata - facebook.com facebook Dopo averla delegittimata e messa fuori legge, ora Israele abbatte - fisicamente - la sede dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme x.com

