Durante un controllo, i Carabinieri di Bastia Umbra hanno denunciato un 29enne di Foligno, residente a Bastia Umbra, per aver detenuto illegalmente materiale esplodente destinato ai fuochi d'artificio. L'episodio evidenzia l'importanza di rispettare le norme sulla sicurezza e le regolamentazioni in materia di materiali esplodenti, per evitare rischi e sanzioni legali.

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno denunciato un 29enne di Foligno e residente a Bastia Umbra, per detenzione illegale di materiale esplodente.Il giovane, che si trovava a bordo di un’autovettura, è stato fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale e, siccome.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Fuochi d’artificio illegali: denunciato un 44enne sannita

Fuochi d’artificio illegali. Venditore denunciato e sequestrati 55 chili pronti al mercato ’nero’Durante le celebrazioni di fine anno, sono stati sequestrati 55 chili di fuochi d’artificio illegali nel territorio di Empolese Valdelsa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Fuochi d'artificio illegali per la festa privata: denunciato 29enne; Crans-Montana, sequestrati fuochi d'artificio prodotti in Italia. Lo Stato si costituirà parte civile; In Olanda dal prossimo Capodanno divieto assoluto di sparare fuochi d'artificio. Così i Paesi Bassi rendono illegali i botti; Mezzo quintale di botti clandestini. Giovane alla sbarra.

Foggia, sequestrati 13 mila articoli natalizi e 25 mila fuochi d'artificio illegaliNel capoluogo e a Lucera, Vieste e San Nicandro Garganico sequestrati prodotti non conformi agli standard di sicurezza europei e nazionali e bengala, fontane e batterie pirotecniche Nei giorni scorsi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Crans-Montana, spunta la pista dei fuochi illegali: nel locale petardi prodotti in provincia di NapoliMilano– Non solo candele scintillanti e addobbi festivi. Nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana emerge un dettaglio finora rimasto nell’ombra: ... cronachedellacampania.it

PESCARA, ACCENDE I FUOCHI D’ARTIFICIO E INNESCA L’INCENDIO DI STALLA E FIENILE, CON LA MORTE DI ANIMALI E DANNI PER 100MILA EURO: RAGAZZO 20ENNE NEI GUAI Si sono concluse con una denuncia a piede libero le indagini sull’in - facebook.com facebook