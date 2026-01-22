Funerali Abanoub Youssef lo strazio dei famigliari del 18enne | presenti almeno 1000 persone

Si sono tenuti i funerali di Abanoub Youssef, il giovane di 18 anni vittima di un tragico episodio. Circa mille persone, tra familiari, amici e studenti dell’istituto Einaudi-Chiodo, hanno partecipato alla cerimonia, testimonianza del dolore e della vicinanza alla famiglia. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e solidarietà per la comunità locale, ancora sconvolta dall’accaduto.

Molti studenti dell'istituto Einaudi-Chiodo, lo stesso che il 18enne frequentava e in cui è stato ucciso, hanno deciso di saltare la scuola per prendere parte alle celebrazioni Un corteo di persone che portavano in mano rose bianche, uno striscione che anticipa il carro funebre e una famiglia straziata dal dolore. Oggi, a La Spezia i funerali di Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato a morte in classe lo scorso venerdì mattina, hanno raccolto almeno un migliaio di persone, che si sono riunite per dire addio al giovanissimo ed esprimere la loro vicinanza a famigliari ed amici. Poco prima della funzione, tenuta da sacerdoti copti provenienti da tutta Italia, il feretro di Abanoub è stato seguito in corte di un centinaio di persone nel suo percorso dall’obitorio alla cattedrale di Cristo Re. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Funerali Abanoub Youssef, lo strazio dei famigliari del 18enne: presenti almeno 1000 persone La Spezia, lettera del sindaco nel giorno dei funerali di Abanoub Youssef: “La giustizia è l’unica risposta al dolore”Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha scritto una lettera aperta alla cittadinanza in occasione dei funerali di Abanoub Youssef, lo studente diciottenne morto a causa di un'aggressione all’interno dell’istituto È morto Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe. Arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La SpeziaÈ deceduto Abanoub Youssef, il giovane di 18 anni ferito durante un episodio di violenza in una scuola a La Spezia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Omicidio Abanoub Youssef a La Spezia, l'autopsia: accoltellato con un solo colpo mortale; Lutto cittadino giovedì a La Spezia per i funerali di Youssef Abanoub; Il funerale di Abanoub Youssef sarà trasmesso in diretta da Tele Liguria Sud; Abanoub Youssef è stato ucciso con brutalità e disinvoltura allarmanti. Addio a Youssef, è il giorno dei funerali alla Spezia. Peracchini: La città si ferma per condividere il doloreDalle 14 corteo dall’obitorio dell’ospedale della Spezia per accompagnare il feretro fino alla cattedrale di Cristo Re dove alle 15 sarà celebrata la messa ... ilsecoloxix.it Diretta streaming: i funerali di Aba Youssef dalla Cattedrale di Cristo Re da La SpeziaLa cerimonia funebre di Aba Youssouf, il ragazzo accoltellato a scuola a La Spezia, è iniziata nella Cattedrale del Cristo Re. In prima fila presenti la madre, le sorelle e la famiglia di Abanoub. All ... famigliacristiana.it Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha scritto una lettera aperta alla cittadinanza nel giorno dei funerali di Abanoub Youssef, studente diciottenne ucciso a scuola, venerdì scorso. Il sindaco ha invitato la comunità a fermarsi per condividere il dolore del - facebook.com facebook Il funerale di Abanoub Youssef sarà trasmesso in diretta dall’emittente televisiva Tele Liguria Sud x.com

