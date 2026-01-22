Funerale Abanoub Youssef dolore e rabbia per l’addio al ragazzo ucciso a scuola Diretta video

Il funerale di Abanoub Youssef si svolge a La Spezia, il 22 gennaio 2026, in un momento di grande dolore e riflessione. Un'occasione per condividere il dolore e il senso di perdita di una giovane vita, e per testimoniare solidarietà alle famiglie colpite. La cerimonia, trasmessa in diretta, invita alla memoria e al rispetto, sottolineando l’importanza di non lasciare soli coloro che affrontano un lutto così grave.

La Spezia, 22 gennaio 2026 – Un giorno per “ascoltare il silenzio e il rumore del dolore”, per “condividerlo”, per “non lasciare sola una famiglia e un’intera generazione di giovani traumatizzata”. Sono le parole che il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha affidato a una lettera pubblicata oggi, in occasione del funerale di Abanoub Youssef, il ragazzo accoltellato e ucciso in classe dal compagno Zouhair Atif all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo”. “Sindaco, una foto insieme?”. Aba sorrideva quel giorno, il ricordo: “Lo conoscevo, aiutò la comunità durante la pandemia” La bara bianca con la salma di Aba è stata esposta all’obitorio di via Veneto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Funerale Abanoub Youssef, dolore e rabbia per l’addio al ragazzo ucciso a scuola. Diretta video Abanoub Youssef ucciso a scuola a La Spezia: l’ennesima tragediaLa tragica morte di Abanoub Youssef a La Spezia, avvenuta in una scuola, ha riportato l’attenzione sulla questione della violenza tra i giovani. Accoltellato a scuola: Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classeYoussef Abanoub, un ragazzo di 18 anni di origini egiziane, è stato vittima di un'aggressione avvenuta venerdì mattina presso un istituto scolastico a La Spezia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Omicidio Abanoub Youssef a La Spezia, l'autopsia: accoltellato con un solo colpo mortale; Il funerale di Abanoub Youssef sarà trasmesso in diretta da Tele Liguria Sud; Youssef ucciso da un solo fendente. Allerta massima per l’ultimo saluto; Studente accoltellato a La Spezia, Valditara incontra genitori. Padre del reo: Chiediamo scusa. Addio a Youssef, è il giorno dei funerali alla Spezia. Peracchini: La città si ferma per condividere il doloreDalle 14 corteo dall’obitorio dell’ospedale della Spezia per accompagnare il feretro fino alla cattedrale di Cristo Re dove alle 15 sarà celebrata la messa ... ilsecoloxix.it La Spezia. Peracchini: Ascoltiamo il silenzio lasciato di Youssef. Funerali in diretta dalle 14.30Oggi tutta la nostra città si ferma per ascoltare il silenzio che Youssef ha lasciato e condividere il dolore nell'addio della ... telenord.it Il funerale di Abanoub Youssef sarà trasmesso in diretta televisiva dall’emittente locale diocesana spezzina Tele Liguria sud dalla Cattedrale di Cristo Re. La famiglia di Aba ha concesso l’autorizzazione. Nel giorno dell’addio dalle 14 partirà il corteo funebre d - facebook.com facebook Il funerale di Abanoub Youssef sarà trasmesso in diretta dall’emittente televisiva Tele Liguria Sud x.com

