Fuga di gas a Cinisi sgomberate alcune abitazioni

A Cinisi, in via De Gasperi, si è verificata una fuga di gas a causa di un danno accidentale a una tubazione di metano durante lavori stradali. Per garantire la sicurezza, alcune abitazioni sono state evacuate. Interventi di emergenza sono in corso per controllare la situazione e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

Danneggiata accidentalmente una tubazione di metano nel corso di lavori su strada in via De Gasperi. Allarme sicurezza, intervenuti i vigili del fuoco Paura per una fuga di gas in via De Gasperi, a Cinisi. Durante dei lavori su strada, una tubazione di metano a media pressione è stata accidentalmente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a supporto del personale della ditta Italgas, al lavoro per riparare la perdita. Per motivi di sicurezza, una decina di persone ha temporaneamente lasciato le abitazioni adiacenti alla zona coinvolta. L'intervento è andato avanti per ore.🔗 Leggi su Palermotoday.it

