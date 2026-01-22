Fregolent Italia Viva | In Emilia-Romagna pochi agenti e troppi reati il governo lascia soli i cittadini

La senatrice di Italia Viva, Silvia Fregolent, evidenzia come in Emilia-Romagna la presenza di poche forze dell’ordine contribuisca a un aumento dei reati. Secondo lei, il governo si limita a dichiarazioni, mentre i cittadini si trovano a dover affrontare da soli le criticità legate alla sicurezza. Questa situazione solleva questioni sulla reale efficacia delle politiche nazionali e sulla tutela delle comunità locali.

La senatrice rilancia l'appello del presidente De Pascale a Meloni e Piantedosi: "Solo 235 agenti ogni 100mila abitanti, uno dei dati più bassi d'Italia" "Il governo parla di sicurezza, ma nei fatti lascia soli i cittadini". È l'accusa lanciata dalla senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, che torna sul tema della carenza di forze dell'ordine in Emilia-Romagna, rilanciando l'appello del presidente della Regione Michele De Pascale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo i dati citati dalla senatrice, in Emilia-Romagna operano appena 235 agenti tra polizia e carabinieri ogni 100mila abitanti, uno dei livelli più bassi a livello nazionale, a fronte di un tasso di reati pari a 1.

Silvia Fregolent: "Emilia del buon Governo locomotore del Paese"Silvia Fregolent, senatrice di Italia Viva, commenta i dati del Centro Studi della Cgia di Mestre, evidenziando il ruolo di Emilia come motore del buon governo nel Paese.

