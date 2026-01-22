Freddo e nebbie Marche come la Val Padana In arrivo nuovi impulsi di aria polare | ecco cosa succederà nel prossimo weekend

Nel prossimo weekend, le Marche si presenteranno con condizioni di freddo intenso e nebbie persistenti, simili alla Val Padana. L’arrivo di aria polare apporterà temperature generalmente basse, accompagnate da poca ventilazione e elevata umidità. Gli strati nebbiosi si manterranno a bassa quota durante tutto il giorno, influenzando il clima sulla regione e sul medio Adriatico.

Poco vento, tanta umidità, e così gli strati nebbiosi persistono a bassa quota anche durante le ore centrali, sul nostro medio Adriatico come in Val Padana, con temperature rigide. Oggi, giovedì 22 gennaio, nel primo pomeriggio le temperature di alcune località di media collina non raggiungevano i 3° C: 2,9° a Urbino e a Cingoli alle ore 14 e 30, con pochissima escursione termica rispetto alla nottata, quando il termometro non era sceso sotto lo zero. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

