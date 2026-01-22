Frattesi sta trovando maggior minutaggio | il centrocampista potrebbe restare

Davide Frattesi sta trovando più spazio in squadra, lasciando aperta la possibilità di rimanere. Sembrava prossimo alla cessione per garantire maggiori opportunità di gioco, ma le recenti prestazioni potrebbero cambiare i piani. La sua situazione rimane in evoluzione, influenzata dalle esigenze della squadra e dalle strategie del club. Restano da valutare eventuali sviluppi che potrebbero influire sul suo futuro.

Sembrava avere le valigie in mano Davide Frattesi, destinato a partire per trovare maggiore continuità altrove e non perdere il treno Mondiale. Nelle ultime uscite stagionali, però, Cristian Chivu lo ha impiegato con più frequenza, sia a Udine sia in Champions League contro l’Arsenal. Prestazioni non indimenticabili, va detto: Frattesi ha fatto il suo senza strafare. Ma un segnale c’è, perché nelle rotazioni di Chivu ora sembra esserci con maggiore continuità e, a gara in corso, può diventare un’arma interessante. Restano comunque diversi punti interrogativi. Frattesi, infatti, non ha vissuto un finale di 2025 semplice, condizionato da problemi fisici che lo hanno limitato negli allenamenti e ne hanno rallentato la ricerca della migliore condizione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Davide Frattesi Fenerbahçe Transfer Target Skills, Goals & Highlights 2025

