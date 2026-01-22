Fratta altra bella figura Pari stretto con la Spal

Nel match tra Fratta Terme e Ars et Labor Ferrara, il risultato è rimasto invariato sul punteggio di 0-0. La partita si è svolta presso il campo di Fratta Terme, con entrambe le squadre che hanno mostrato impegno e attenzione tattica. Gli uomini in campo hanno dato prova di determinazione, mantenendo un equilibrio che ha impedito a entrambe le formazioni di segnare.

Fratta Terme 0 Ars et Labor Ferrara 0 FRATTA TERME: Lombardi; Pezzi, Panzavolta, Sedioli; Ravaioli (44' st Rossini), Errani, Marozzi, Toure; Spadaro (48' st Miraglia), Gallo, Diop (18' st Candoli). A disp.: Zavatti, Benini, De Luca, Siboni, Milandri, Monteleone. All.: Malandri. ARS ET LABOR FERRARA: Giacomel, Mambelli, Mazzali, Mazza, Malivojevic (11' st Carbonaro), Ricci, Senigagliesi (39' st Barazzeta), Dall'Ara, Iglio (30' st Casella), Prezzabile (15' st Moretti), Piccioni. A disp.: Romagnoli, Chazarreta, Occhi, Stoskovic, Alcade. All.: Di Benedetto. Arbitro: Vitali di Salerno. Note - Prima della partita è stata premiata la scuola calcio del Fratta Terme, che anche quest'anno ha ricevuto il riconoscimento di secondo livello.

