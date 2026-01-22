La Coppa del Mondo di sci alpino si sposta da Lauberhorn alla Streif, attraversando località storiche come Kitzbuehel. Franzoni mira a un risultato positivo, mentre Paris cerca il suo quinto successo consecutivo. Vinatzer si prepara a scendere in gara con l’obiettivo di ottenere un risultato importante. Un appuntamento da seguire con attenzione, tra tradizione e nuove sfide sulle piste più iconiche del Circo Bianco.

Dalla Lauberhorn alla Streif. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in un’altra località che ha fatto la storia del Circo Bianco. Quando si parla di Streif, ovviamente si fa riferimento alla mitica pista di Kitzbuehel, uno dei templi della velocità, dove vincere significa entrare nella leggenda. Questo è sicuramente quello che si augura Giovanni Franzoni, che sta vivendo un momento magico dopo la vittoria nel superG di Wengen ed il successivo terzo posto nella discesa del giorno dopo. Il bresciano sembra non fermarsi più ed è stato il migliore in entrambe le prove cronometrate c he si sono svolte negli ultimi due giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Franzoni vuole sognare anche a Kitzbuehel. Paris a caccia del pokerissimo, a Vinatzer serve un bel risultato

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare anche sulla Streif, pazzesco Innerhofer!Segui in tempo reale la prova di discesa maschile a Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sui tempi e i pettorali di partenza.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: subito la Streif per Paris e FranzoniBenvenuti alla diretta della prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026.

