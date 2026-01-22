Al Teatro Golden di Roma, dal 29 gennaio all’8 febbraio 2026, debutta la commedia brillante

Cosa: Debutto nazionale della commedia brillante C’eravamo tanto odiati. Dove e Quando: Teatro Golden di Roma, dal 29 gennaio all’8 febbraio 2026.0 Perché: Una riflessione tragicomica e profonda sul successo e l’amicizia con una coppia di interpreti d’eccezione. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una nuova, attesissima produzione che vede protagonisti due veterani della scena italiana. Giovedì 29 gennaio 2026, il Teatro Golden ospiterà la prima nazionale di C’eravamo tanto odiati, una pièce scritta e diretta da Pino Ammendola. Lo spettacolo si presenta come un’opera graffiante e carica di umanità, capace di mescolare la verve tipica della commedia all’italiana con una narrazione più intima e malinconica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Franco Oppini e Pino Ammendola al Teatro Golden

“C’eravamo tanto odiati” con Franco Oppini e Pino Ammendola al Teatro Golden da giovedì 29 gennaio 2026Dal 29 gennaio 2026, al Teatro Golden di Roma, debutta in prima nazionale “C’eravamo tanto odiati”, spettacolo con Franco Oppini e Pino Ammendola.

“Amami teatro” riconoscimento a sorpresa per Pino Ammendola: "Un grande onore poter recitare al Marrucino"Una sorpresa speciale ha accolto Pino Ammendola al termine della sua coinvolgente performance al Marrucino, nel contesto del festival internazionale Cicognini.

