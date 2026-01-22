Francesco Iannotta morto a 25 anni in un incidente stradale
Nella notte di Aprilia, in provincia di Latina, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di Francesco Iannotta, 25 anni. L’incidente è avvenuto nella frazione di Campoverde e ha portato a una tragedia che ha colpito la comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre amici e familiari si stringono attorno alla memoria del giovane.
Tragedia nella notte sulle strade della provincia pontina. Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita, ad Aprilia, in un tragico incidente stradale avvenuto all'altezza della frazione di Campoverde.La vittima è Francesco Iannotta, che stava percorrendo via Virgilio alla guida della sua auto quando ha.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Gravissimo incidente stradale, morto il papà: ora la notizia terribile sul figlio Francesco, 9 anniUn tragico incidente stradale ha causato la morte di un uomo, lasciando devastata la sua famiglia.
Gravissimo incidente stradale, morto il papà: ora la notizia terribile sul figlio Francesco, 9 anniUn pomeriggio apparentemente tranquillo si è trasformato in una tragedia: un grave incidente stradale ha causato la morte di un papà, lasciando il figlio Francesco di soli 9 anni.
Si schianta con l'auto contro un albero, Francesco Iannotta muore sul colpo: aveva solo 25 anniFrancesco Iannotta, 25 anni, è morto nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026 a Campoverde, ad Aprilia. Intorno ... msn.com
Incidente nella notte ad Aprilia, muore Francesco Iannotta di 25 anniTragico incidente nella notte, muore Francesco Iannotta di Aprilia. Lo schianto si è verificato verso le 2e30 in via Virgilio, a Campoverde. msn.com
Il vaccino HPV può essere fatto anche da donne adulte Risponde il Dr. Francesco Cantatore. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.