Francesco Iannotta morto a 25 anni in un incidente stradale

Nella notte di Aprilia, in provincia di Latina, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di Francesco Iannotta, 25 anni. L’incidente è avvenuto nella frazione di Campoverde e ha portato a una tragedia che ha colpito la comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre amici e familiari si stringono attorno alla memoria del giovane.

