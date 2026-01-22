Francesca Basile morta a 25 anni dopo il parto | autopsia rivela una patologia letale all'aorta

Francesca Basile, 25 anni, è deceduta pochi giorni dopo il parto a Taranto. L’autopsia ha rivelato una patologia grave dell’aorta, esclusa ogni correlazione con la gravidanza. La notizia evidenzia l’importanza di monitorare le condizioni di salute anche in assenza di sintomi evidenti, soprattutto in soggetti giovani.

